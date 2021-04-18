Мадрид, , 19:13 — REGNUM 18 апреля в Мадриде (Испания) в рамках 33 тура испанской Примеры 2020/21 «Атлетико» одержало крупную победу над «Эйбаром» из Гипускоа со счетом 5:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами отметились 26-летний аргентинский нападающий Анхель Корреа (42', 44'), экс-полузащитник «Реала» Маркос Льоренте (54', 68') и Янник Феррейра Карраско (49').

Самым ценным игроком встречи по мнению портала WhoScored был признан Анхель Корреа, игра которого была оценена на 9,82. За проведенное на поле время футболист отметился двумя забитыми мячами, голевой передачей, двумя успешными обводками и тремя отборами. Точность передач игрока составила 67%.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди, Савич (Монтейро, 74), Триппьер, Коке (Витоло, 61), Эррера (Кондогбья, 70), Сауль, Льоренте, Карраско (Торрейра, 70), Корреа (Дембеле, 61).

«Эйбар»: Дмитрович, Бургос, Вальдес (Ресио, 73), Арбилья, Дюфур (Оливейра, 63), Диас, Гарсия (Инуи, 63), Посо, Родригес (Рафаэл, 73), Атиенца, Гарсия (Кике, 72).

Для «Эйбара» поражение в этом матче стало третьи кряду во внутреннем турнире.

«Атлетико», одержав 21 победу в сезоне и набрав 70 очков, укрепилось на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Эйбар» с 23 очками остался в зоне вылета на последней строчке.