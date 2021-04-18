Москва, , 19:11 — REGNUM Сообщения властей Чехии о высылке 18 дипломатов РФ должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом государственного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, действия чешских властей карикатурны и предприняты только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная со спецслужбами США группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

В свою очередь в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали имеющего гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича, а также гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали захват радио и телецентров, блокирование в Минске лояльных руководству республики подразделений внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, планировалось физическое устранение властей Белоруссии. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.

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