Балабаново, Калужская область, 18 апреля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Калужской области 28-летний житель Тулы, приехавший на заработки в город Балабаново, подозревается правоохранителями в покушении на убийство гражданки Кении, сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, 16 апреля около 23:00 подозреваемый находился с девушкой в квартире одного из домов по улице Гагарина города Балабаново. В ходе конфликта мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Потерпевшая доставлена в больницу с переломами.

Следователи СК России задержали подозреваемого на 48 часов. Далее будет инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. С участием задержанного проведена проверка показаний на месте, где он рассказал обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 11 лет лишения свободы.