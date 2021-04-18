Санкт-Петербург, 18 апреля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки отмечено улучшение большинства эпидемических показателей, характеризующих распространение коронавирусной инфекции. Однако вторая волна эпидемии пока не закончилась и даже не снизилась до уровня падения первой волны, поэтому риск нового подъема заболеваемости сохраняется.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона» Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге

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Так, общее число активно больных новой COVID-19 в воскресенье, 18 апреля, уменьшилось на 4,31%, по сравнению с последним днём прошлой недели, суточное число госпитализаций сократилось на 3,35%. В то же время в медучреждениях зарегистрировано 167 новых случаев, что на 3,09% больше по сравнению с данными прошлого воскресенья. Зато количество выписанных за сутки возросло почти на 140%.

«Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своем падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны», — говорится в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Северной столице развернуты 5273 койки, из них свободны 1207 коек (22,9%). Доля тяжелых больных с ковидом и пневмонией составляет 28%. На ИВЛ находятся 156 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за 17 апреля в Петербурге зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии выявлено 407 320 случаев заражения. От COVID-19 скончались 12 811 человек, в том числе 29 человек — за последние сутки. Выздоровели за всё время 362 784 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 082 человека.