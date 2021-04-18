Новочеркасск, Ростовская область, 18 апреля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование причин аварии в Новочеркасске, в результате которой погибли пятеро подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 апреля.

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По поручению Бастрыкина восстанавливать картину произошедшего будут следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Материалы уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» переданы следователям.

ИА REGNUM напоминает, что ранним утром 18 апреля в Новочеркасске в дерево врезался автомобиль, в котором находились шестеро подростков. Пять человек, в том числе водитель 2007 года рождения, погибли. Один несовершеннолетний госпитализирован в тяжёлом состоянии.