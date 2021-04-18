Рим, , 18:26 — REGNUM 18 апреля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» в рамках 31 тура итальянской Серии А 2020/21 футбольный клуб «Аталанта» одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Малиновского на 87 минуте матча. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Победа в сегодняшней встрече стала для «Аталанты» четвертой подряд во всех турнирах.

Самым ценным игроком встречи был признан фланговый полузащитник «Ювентуса» и сборной Колумбии Хуан Куадрадо, отличившийся желтой карточкой, а также отметившийся двумя отборами и семью обводками. WhoScored оценил игру футболиста на 7,75 из 10.

«Аталанта», одержав 19 победу в сезоне и набрав 64 очка, обошла «Ювентус» и поднялась на третью позицию. «Ювентус» с 62 очками опустился на четвертую строчку.