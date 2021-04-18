Нейпьидо, , 18:19 — REGNUM В Мьянме в результате столкновений протестующих и правоохранителей всего, по последним данным, погибли 737 человек. Об этом 18 апреля сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

«Подтверждена гибель 737 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под стражей в Мьянме остаются более 3,2 тыс. человек, 75 из которых приговорены к тюремным срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Мьянме начались после захвата власти военными.

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