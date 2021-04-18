Монте-Карло, Монако, , 17:58 — REGNUM В финале турнира ATP Rolex Monte-Carlo Masters, который проходил в Монте-Карло (Монако) греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл российского спортсмена Андрея Рублева. Об этом 18 апреля сообщили на официальном сайте ATP.

Матч финала Rolex Monte-Carlo Masters длился 72 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена из Греции. Победа на турнире добавила Циципасу 1000 очков рейтинга ATP. Обновленный рейтинг будет опубликован на официальном сайте ATP 19 апреля.

Для 23-летнего россиянина это был одиннадцатый финал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде. Из одиннадцати финалов Рублеву удалось одержать победу в восьми.