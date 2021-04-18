Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинске 18 апреля прошла пылевая буря. Об этом сообщают очевидцы.

По словам граждан, над городом буквально повисло облако пыли. В региональном минэкологии объяснили причину такого явления. Оказалось, что оно возникает при ветре силой 10 м/с и выше и при сухой поверхности почвы. Способствует поднятию пыли и отсутствие травы на газонах.

Во время пыльной бури замминистра природных ресурсов области Виталий Безруков рекомендует не открывать окна, а при отсутствии такой возможности чаще делать влажную уборку. При этом лучше ограничить своё нахождение на улице, вблизи автодорог, и реже пользоваться транспортом.

«С целью защиты органов дыхания необходимо закрывать лицо медицинской маской, марлевой повязкой, платком», — добавил Безруков.