Каир, 18 апреля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В египетской провинции Кальюбия сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Каира в город Эль-Мансура. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Grendelkhan Повреждённые рельсы

Инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля, в районе населенного пункта Тух. По последним данным, в результате происшествия пострадали 97 человек.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб.

Причины происшествия пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля министерство здравоохранения Египта сообщио, что в результате схода поезда с рельсов в северной египетской провинции Шаркия пострадали 15 человек.

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