Вашингтон, 18 апреля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты достигли целей, которые были поставлены в начале операции американских Вооруженных сил в Афганистане в 2001 году. Об этом 18 апреля заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

White House Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

«Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября (2001 года)», — сказал он, отвечая на вопрос, одержали ли США победу в Афганистане.

По его словам, одной из целей была ликвидация главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Пентагон с ней справился, добавил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, о выводе американских военных из Афганистана ранее сообщил на своей странице в Twitter президент США Джо Байден. В России, в свою очередь, сообщали, что такое решение «вызывает озабоченность», поскольку может спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта.

Ранее Байден заявил, что теракты 11 сентября «не могут объяснить», почему американским военным следует остаться в Афганистане через 20 лет после трагедии, и что «для войск пришло время вернуться домой» с самой долгой войны.

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