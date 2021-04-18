Москва, , 17:37 — REGNUM Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Марко Николич хочет покинуть «железнодорожников» из-за разногласий с руководством клуба. Об этом сообщил 18 апреля Тимур Гурцкая в интервью «РБ Спорт».

Марко Николич возглавляет «Локомотив» с 14 мая 2020 года.

17 апреля московский «Локомотив» в матче 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 одержал крупную победу над «Ростовом» со счетом 4:1. Благодаря этой победе «Локомотив» продлил победную серию до девяти матчей.

На данный момент после 26 матчей «Локомотив», набрав 49 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.