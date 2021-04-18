Челябинск, 18 апреля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Челябинске двое молодых людей до смерти забили мужчину. Об этом пишут СМИ.

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избили и пошли дальше

Инцидент произошёл ночью 17 апреля возле дома на улице Аральской и попал на видеокамеру. Как следует из видеозаписи, потерпевший не оказывал нападавшим сопротивления.

Оба подозреваемых были задержаны по горячим следам. Сейчас с ними работают следователи.