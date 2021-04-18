Вашингтон, 18 апреля 2021, 17:29 — REGNUM Сообщения средств массовой информации (СМИ) о возможной причастности Вашингтона к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко являются ложными. Об этом 18 апреля заявил представитель государственного департамента РИА Новости.
«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) видели сообщения…» — сказал представитель госдепа.
По его словам, «абсолютной неправдой» являются любые предположения о том, что за попыткой убийства белорусского лидера стояли власти США.
Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что группа людей, которая готовила покушение на него и его детей, задержана сотрудниками правоохранительных органов.
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