Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Сообщения средств массовой информации (СМИ) о возможной причастности Вашингтона к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко являются ложными. Об этом 18 апреля заявил представитель государственного департамента РИА Новости.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) видели сообщения…» — сказал представитель госдепа.

По его словам, «абсолютной неправдой» являются любые предположения о том, что за попыткой убийства белорусского лидера стояли власти США.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что группа людей, которая готовила покушение на него и его детей, задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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