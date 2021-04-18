Госдеп опроверг сообщения о связи США с попыткой устранения Лукашенко
Вашингтон, 18 апреля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Сообщения средств массовой информации (СМИ) о том, что к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы могут быть причастны власти США, являются ложными. Об этом 18 апреля заявил представитель Государственного департамента РИА Новости.
«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) видели сообщения…» — сказал представитель Госдепа.
По его словам, «абсолютной неправдой» являются любые предположения о том, что за попыткой убийства белорусского лидера стояли власти США.
Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что готовившая покушение на него и его детей группа людей уже задержана сотрудниками правоохранительных органов.
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