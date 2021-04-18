Вашингтон, 18 апреля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Сообщения средств массовой информации (СМИ) о том, что к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы могут быть причастны власти США, являются ложными. Об этом 18 апреля заявил представитель Государственного департамента РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) видели сообщения…» — сказал представитель Госдепа.

По его словам, «абсолютной неправдой» являются любые предположения о том, что за попыткой убийства белорусского лидера стояли власти США.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что готовившая покушение на него и его детей группа людей уже задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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