Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Конкретных планов относительно встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

По его словам, стороны обсуждают данный вопрос, саммит «должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед».

«Я не стал бы говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в самый пик напряженности в Донбассе, когда казалось, что Киев решился на наступательные военные действия, Байден позвонил Путину и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Также глава Белого дома подтвердил приглашение российского лидера на климатический саммит и предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне. Однако после этого США ввели против России новые санкции, но опять подтвердили желание провести двусторонние переговоры лидеров.