Вашингтон, 18 апреля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Конкретных планов относительно встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

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По его словам, стороны обсуждают данный вопрос, саммит «должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед».

«Я не стал бы говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в самый пик напряженности в Донбассе, когда казалось, что Киев решился на наступательные военные действия, Байден позвонил Путину и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Также глава Белого дома подтвердил приглашение российского лидера на климатический саммит и предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне. Однако после этого США ввели против России новые санкции, но опять подтвердили желание провести двусторонние переговоры лидеров.