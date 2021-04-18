Петергоф, Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В Петергофе иномарка после ДТП съехала в кювет и задела 13-летнюю девочку, которая шла по тротуару. Машина прижала ребенка к ограде, школьница в тяжёлом состоянии. Об этом 18 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петергофе иномарка после ДТП прижал к забору школьницу Группа «ВК» «ДТП и ЧП в СПб»

ДТП произошло около 11:40 мск 18 апреля на Петергофском шоссе. В результате ДТП с тремя участниками KIA Soul, KIA Rio и Renault Sandero водитель Soul не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на пешехода — девочку 13-лет.

«Она госпитализирована в тяжёлом состоянии», — уточнили в ведомстве.

Отметим, как сообщают очевидцы в социальных сетях. После ДТП иномарка не только задела ребенка, но и перевернулась на крышу. В тот момент рядом с пострадавшей была ее подруга. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

Видео: группа в «ВК» — «ДТП и ЧП СПб» автор Михаил С.