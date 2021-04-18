Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Нападающий молодежной сборной России U18 по хоккею Иван Мирошниченко получил специальное разрешение на въезд в США для участия в Юниорском Чемпионате Мира 2021. Спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире, гласит сообщение на официальном сайте Федерации Хоккея России.

При этом 16 апреля была опубликована информация о том, что Служба Таможенного и Пограничного Контроля Соединенных Штатов Америки запретила россиянину въезд на территорию своей страны.

Турнир ЮЧМ-2021 пройдет в городах Фриско и Плейно с 26 апреля по 6 мая.

На групповом этапе молодежная сборная России встретится со сборными США, Финляндии, Германии и Чехии.

Расписание ближайших матчей:

27 апреля 4:00, Россия — США

28 апреля 0:00, Финляндия — Россия

30 апреля 0:00, Германия — Россия

2 моя, 0:00, Россия — Чехия.