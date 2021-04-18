Москва, 18 апреля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин, который для уединенного отдыха предпочитает Сибирь, любит разные уголки страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ратнер Герман Львович. Сибирь

По его словам, Путину нравится отдыхать в Сибири, глава государства, видимо, «прикипел все-таки душой» к региону.

«Он (Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) ее (Сибирь — прим. ИА REGNUM) действительно любит», — считает представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что глава государства также любит бывать и в Крыму, и в Сочи, и на Дальнем Востоке.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что особых предпочтений ни в еде, ни в одежде у президента России Владимира Путина нет.

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