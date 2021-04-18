Берлин, , 16:46 — REGNUM Гроссмейстер Александр Грищук сравнил впечатления от просмотра киберспортивных матчей по Dota 2 с впечатлениями от наблюдения за шахматными партиями. Интервью с ним было опубликовано 17 апреля на портале Chess24.

Он рассказал, что когда-то посмотрел чемпионат по Dota 2 и за «те три часа, что длился финал» так и не понял, что происходило во время матча. Шахматист отметил, что в тот момент он получил представление о том, чем для большинства людей являются шахматы, почему эта игра не пользуется такой уж большой популярностью, и почему его это не расстраивает.

«Конечно, компьютер может сказать вам, у кого выигрышная позиция, но это действительно интересно только нескольким тысячам человек», — сказал Грищук, добавив, что по-настоящему оценить происходящее могут лишь те, кто обладает должным уровнем знаний и навыков.

Напомним, Александр Грищук получил титул гроссмейстера в 2000 году. По состоянию на сегодня он занимает в мировом рейтинге активных игроков ФИДЕ шестое место.

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