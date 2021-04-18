Таллин, 18 апреля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал временно запретить выдачу виз в страны ЕС для граждан России в интересах «безопасности Европы». Об этом он написал в своем Twitter.

Эстонский доброволец СС у рации в районе Идрицы (Псковская область) во время операции против партизан. Ноябрь-декабрь 1943

«Возможно, нужен «временный перерыв» для любых — и я имею в виду вообще любых — визитов из России… На кону безопасность Европы. Довольно», — написал Ильвес.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы.

Читайте также: В МИД России заявили о попытке перекрыть данные о госперевороте в Минске