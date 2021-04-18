Москва, , 16:37 — REGNUM Решительный протест властям Чехии, которые под голословными и надуманными предлогами приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства, выражает Россия. Об этом 18 апреля говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Птичьи следы на снегу (сс)Peter Corbett

«Примем (российская сторона) ответные меры», — указано в тексте заявления МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что продолжением антироссийских акций, принятых в последние годы властями Чехии, являются указанные шаги Праги. В МИД РФ добавили, что «американский след» также нельзя не видеть. Власти Чехии, которые пытаются угодить Вашингтону на фоне недавних санкций в отношении России, по этой части даже «превзошли своих заокеанских хозяев», отмечается в тексте заявления МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 18-и дипломатам РФ выехать из Чехии ранее предписал МИД страны. По версии чешской стороны, к взрыву-2014 на складе боеприпасов во Врбетице якобы могут быть причастны российские спецслужбы.

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