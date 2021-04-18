Москва, , 16:23 — REGNUM Решение об участии президента Российской Федерации Владимира Путина в климатическом онлайн-саммите 22−23 апреля пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, прежде чем будет принято решение об участии Путина в данном саммите, нужно тщательно проанализировать как будет организовано данное мероприятие, кто на нем будет председательствовать.

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — сказал Песков.

Напомним, климатический саммит собрался проводить президент США Джозеф Байден. Он заявил, что пригласил к участию в саммите российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Всего на саммит ерпиглашены 40 мировых лидеров, которые должны обсудить возможную консолидацию усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.