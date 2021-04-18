Мадрид, 18 апреля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. 33-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в 119-летней истории Кубка Испании, забивавшим в семи финалах турнира. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Getty Images Лионель Месси

17 апреля «Барселона» в финале Кубка Испании одержала крупную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 4:0, а Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами на 68 и 72 минутах. Встреча проходила в Севилье на «Олимпийском стадионе».

В текущем стадионе аргентинец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 забитым мячом и 10 голевыми передачами. Также футболист заработал шесть желтых карточек.

После 30 сыгранных туров испанской Примеры каталонская «Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице лиги с 65 набранными очками. От первого места «сине-гранатовых» отделяет два очка.