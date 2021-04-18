Таллин, , 16:16 — REGNUM Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Российскую Федерацию с Третьим Рейхом и предложил запретить всем гражданам России въезд на территории Европейского союза. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — пишет бывший президент Эстонии, известный своей русофобией.

Стоит отметить, что власти Эстонии регулярно делают антироссийские заявления. Так, ряд эстонских политиков считает, что смогут предъявить России территориальные претензии по Юрьевскому мирному договору 1920 года.

Ильвес сравнил возвращение Крыма в состав России с нападением гитлеровской Германии на Польшу в 1939 году.