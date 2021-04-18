Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA перевели в спящий режим космический аппарат InSight, работающий на поверхности Марса. Об этом сообщил главный научный сотрудник миссии InSight Брюс Банердт в интервью Insider.

Космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса на равнине Элизий в феврале 2018 года. После этого инструменты миссии, главным из которых является сейсмометр SEIS, начали сбор научных данных.

В феврале 2021 года на равнине Элизий наступила зима, а солнечные панели InSight стали получать всё меньше и меньше энергии. В итоге в NASA решили перевести аппарат в спящий режим на несколько месяцев, пока на равнину Элизий не начнёт поступать больше солнечного света. Аппарат пробудет в неактивном режиме до июля.

«Будем надеяться, что сможем вернуть его к жизни», — подытожил Банердт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте учёные смогли уточнить размеры ядра Марса благодаря данным, полученным с зонда InSight.

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