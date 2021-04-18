Москва, 18 апреля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту.

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновоти» сообщил, что 18 апреля антициклон обеспечит в Москве облачную погоду с прояснениями, без осадков. Днём воздух в городе прогреется до +10… +12 °С.