Тула, , 16:03 — REGNUM 18 апреля в Туле на стадионе «Арсенал» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Тамбов» потерпел разгромное поражение от «Арсенала» — 0:4. Забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (11'), Евгений Луценко (25'), Сергей Ткачев (64') и Даниил Хлусевич (66'). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

MVP встречи был признан 20-летний российский полузащитник Даниил Хлусевич, заработавший оценку 8,96, отметившийся забитым мячом и голевой передачей. Точность передач футболиста составила 76%. Приведенные данные были взяты с портала WhoScored.

На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Кукляком.

Составы команд:

«Арсенал»: Шамов, Бурлак, Григалава, Довбня, Бауэр (Аджоев, 82), Кангва (Ломовицкий, 58), Чаушич, Пантелеев (Ткачев, 59), Костадинов (Коновалов, 70), Хлусевич, Луценко (Панченко, 70).

«Тамбов»: Сямюк, Гигашвили, Карапузов (Дроздов, 71), Кайков, Васиев, Мартынов, Карп (Нусуев, 66), Бавин (Аванесян, 84), Кабахидзе (Герман, 84), Архипов, Климов (Терехов, 65).

Одержав шестую победу в сезоне и набрав 23 очка, тульский «Арсенал» укрепился на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками остался на последней строчке. Для «Тамбова» это поражение стало восьмым подряд в рамках внутренних турниров (РПЛ, Кубок России).