Москва, , 16:02 — REGNUM Вице-премьер России Юрий Борисов предложил выйти из проекта Международной космической станции в 2025 году. Об этом он заявил на совещании по развитию космической отрасли, которое состоялось 12 апреля в День космонавтики.

По словам Борисова, нужно заранее предупредить партнеров России по МКС, что наша страна выйдет из этого проекта в 2025 году и сосредоточиться на строительстве собственной орбитальной станции.

Стоит отметить, что ранее на совете РАН представители корпорации «Энергия» заявили, что после 2025 года стоит ждать лавинообразных аварий на МКС — начнут выходить из строя элементы, заменить которые нет возможности. К тому же срок службы большинства модулей МКС уже вышел.

Напомним, что первые модули МКС были выедены на орбиту в 1998 году. Первая экспедиция прибыла на станцию в 2000 году.