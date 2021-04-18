В Висконсине в результате стрельбы погибли три человека
Вашингтон, 18 апреля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В американском штате Висконсин в баре произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа местной полиции.
Geoffrey Fairchild
Стрельба
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 апреля, в городе Кеноша. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще двое получили ранения.
В настоящее время стражи порядка ведут поиски подозреваемого.
Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представитель полиции города Индианаполис Джене Кук сообщила на брифинге, что в результате стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана), которую открыл неизвестный на объекте почтовой компании FedEx, погибли восемь человек.
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