Вашингтон, 18 апреля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В американском штате Висконсин в баре произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа местной полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 апреля, в городе Кеноша. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще двое получили ранения.

В настоящее время стражи порядка ведут поиски подозреваемого.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представитель полиции города Индианаполис Джене Кук сообщила на брифинге, что в результате стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана), которую открыл неизвестный на объекте почтовой компании FedEx, погибли восемь человек.

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