Дятьково, Брянская область, , 15:58 — REGNUM По подозрению в половом сношении со школьницей, не достигшей 14 лет, заключён под стражу депутат Дятьковского районного Совета народных депутатов Брянской области. Вместе с ним в СИЗО отправлена 19-летняя сутенёрша, на которую и «работала» подросток, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с февраля по март 2021 года депутат у себя дома в Дятьково имел секс со школьницей. Девочка, «испытывая материальные жизненные трудности», занималась проституцией на территории Дятьковского района. Предложила подростку такой способ заработка 19-летняя местная жительница, под контролем которой и проходили встречи малолетней с депутатом.

В отношении депутата и сутенёрши возбуждены уголовные дела, по решению суда они заключены под стражу. Сам подозреваемый своей вины не признаёт, его защита намерена обжаловать решение об аресте