18 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В широком смысле США и Россия ищут на Ближнем Востоке новые консультационные форматы, через которые можно было бы разрядить ситуацию в регионе в тактическом смысле. Поэтому восстановление дипотношений между Эр-Риадом и Тегераном может в некотором смысле способствовать этому. Если не последует активного американского вмешательства, то Саудовская Аравия и Иран смогут договориться.

Станислав Тарасов, , 16:55 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Британское издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения. По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются «первыми значительными политическими обсуждениями» между двумя странами с 2016 года. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю. Напомним, что поводом для разрыва дипотношений между двумя странами стала казнь шиитского проповедника, одного из лидеров саудовской оппозиции Нимра ан-Нимра в начале января 2016 года.

В то же время, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались. Но даже если одна из сторон осуществила через Financial Times информационный «вброс» зондирующего свойства, всё равно это стало мотивацией для выстраивания экспертами различных версий и предположений относительно дальнейшего развития событий. Потому что отношения между Ираном и Саудовской Аравией, переживающие постоянный кризис, оказывают серьезное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Две страны делят влияние в исламском мире, выходя за традиционные линии раздела шииты — сунниты. Сегодня их соперничество или сотрудничество относится не столько к сфере религии, сколько к геополитике и экономике. И еще. До недавнего времени Иран позиционировал себя в регионе, в том числе и в арабском мире, как «символ сопротивления США, Израилю и вообще империализму». Саудовская Аравия и ее региональные союзники стояли по другую сторону баррикад.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Если дыма без огня действительно не бывает, то возникает вопрос о факторе так называемой внешней силы (объективно существующая взаимная заинтересованность Эр-Рияда и Тегерана в нормализации своих отношений нами выводится за скобки), оказывающей влияние на ход событий. В этой связи британские эксперты утверждают, что за всем этим просматривается «след политики президента США Джо Байдена». Вашингтон заявил, что прекращает поддержку саудитов в Йемене и дистанцируется от этой истории. Йемен в контексте пересмотра иранского ядерного соглашения может стать дополнительным предметом торга, призванным облегчить договоренности с Тегераном. При этом утверждается, что дипломатические сигналы, связанные с критикой Саудовской Аравии, могут облегчить для США диалог с умеренными кругами иранского руководства из окружения президента Хасана Рухани. За этим стоит готовность Вашингтона рассматривать определенные варианты политического урегулирования в регионе с подключением других стран.

Организации исламского сотрудничества Nicolas Raymond

Связанные с Демократической партией американские мозговые центры предлагают через политику оппортунизма в отношении Израиля и Саудовской Аравии начать укрепление на Ближнем Востоке американского влияния. В таком контексте избрание Багдада в качестве переговорной площадки между Саудовской Аравией и Ираном тоже не случайно. Ранее глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщал, что он уже несколько месяцев передает устные послания саудовским и иранским официальным лицам и продолжит делать всё от него зависящее для сближения позиций Эр-Рияда и Тегерана, так как «любой кризис в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией влияет на Ирак». За Ираком последовал и Кувейт. В конце января глава МИДа этой страны шейх Сабах аль-Халед ас-Сабах передал президенту Ирана Рухани послание от своего эмира, в котором говорилось о возможности диалога между Тегераном и его арабскими соседями, что вряд ли было бы возможно без одобрения Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Но есть и другие важные моменты. Арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» утверждает, что Тегеран к сближению с Эр-Риядом подталкивает и Москва. Оно указывает на результаты недавнего рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в три арабские монархии: Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию, после чего было объявлено о создании нового трехстороннего формата консультаций по Сирии. В свою очередь европейские эксперты полагают, что «Москва рассматривает дальнейшие шаги на пути сближения с Эр-Риядом как шанс для ослабления неформального американо-арабского союза против Ирана в Персидском заливе», как стремление «убедить арабские государства дистанцироваться от США и договориться напрямую с Ираном о концепции системы коллективной безопасности в регионе». Помимо этого, многое можно было бы решить и на сирийском направлении: восстановить Сирию в Лиге арабских государств, добиться, чтобы арабские монархии внесли свой вклад в финансирование послевоенного восстановления Сирии и оказали влияние на оппозицию, а эта страна перестала быть площадкой противостояния Ирана и Саудовской Аравии.

Но в широком смысле как США, так и Россия ищут на Ближнем Востоке новые хотя бы консультационные форматы, хотя многие из них кажутся иллюзорными: восстановление дипотношений между Эр-Риядом и Тегераном может в некотором смысле разрядить ситуацию в регионе в тактическом смысле, но до ее новой позитивной трансформации еще очень далеко. Пока же можно констатировать только одно: если не последует активного американского вмешательства, то Иран и Саудовская Аравия смогут договориться.