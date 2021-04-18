Ереван, , 15:56 — REGNUM В Армении за сутки подтвердили 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С начала пандемии в стране подтвердили 208 520 случаев инфицирования. 187 466 человек выздоровели (210 за сутки), 3878 — скончались (19 человек за сутки).

По состоянию на 18 апреля в Армении лечение получают 16 196 инфицированных.

В Армении также было зарегистрировано 980 летальных случаев среди пациентов, переболевших COVID-19, но умерших от другого заболевания. За сутки зарегистрировали два подобных летальных исхода.