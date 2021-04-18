Барселона, Испания, , 15:54 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Барселона» собирается в течение ближайших дней начать переговоры со своим аргентинским форвардом Лионелем Месси о новом контракте. Об этом 18 апреля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, продление соглашения с 33-летним футболистом является одним из приоритетов нового президента каталонской команды Жоана Лапорты.

При этом в «Барселоне» уверены, что соглашение с игроком будет продлено и в ближайшие дни руководство каталонцев предложит нападающему и его отцу, Хорхе Месси, новое предложение.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл в составе «Барселоны» в 40 матчах и отметился в них 41 забитым мячом и 13 голевыми пасами.