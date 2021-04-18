Ташкент, , 15:53 — REGNUM Российские гимнастки Арина и Дина Аверины стали обладательницами трех из четырех золотых наград в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с мячом и булавами, а Дина Аверина — в упражнениях с обручем.

Победный результат Дины Авериной в упражнениях с обручем составил 27,75 балла. Второе место у представительницы Италии София Рафаэлли — 25,40 балла, третье у Анастасии Салос из Белоруссии — 24,70 балла.

При этом Арина Аверина стал первой в упражнениях с мячом с результатом 28,40 балла. Второе место заняла Дина Аверина — 28,15 балла, третье место у белорусской спортсменки Алины Горносько — 25,10 балла.

В упражнениях с булавами Арина Аверина выиграла с результатом 28,65 баллов. Второе место в данной дисциплине у Дины Авериной — 28,15 балла, третье у Алины Горносько из Белоруссии — 26,55 балла.

Вместе с тем в упражнениях с лентой победила Горносько — 22,75 балла. Серебро выиграла Рафаэлли — 22,10 балла, бронзовая награда у Дины Авериной — 21,50 балла.