Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Рост популярности новой криптовалюты Chia может стать причиной дефицита накопителей данных формата SSD и HDD. Об этом 18 апреля сообщает портал Wccftech.

Как отмечают эксперты, майнеры уже обратили внимание на Chia и в ближайшее время могут начать по максимуму скупать все устройства для хранения данных. Специалисты указали на то, что по большей части им будут интересны быстрые HDD-накопители, поскольку в случае с этой криптовалютой долговечность является не менее важным фактором, чем скорость.

Автором идеи создания Chia является разработчик протокола BitTorrent Брэм Коэн. В отличие от биткойна, в основе которого лежит принцип постоянных вычислений, новая криптовалюта основана на модели доказательства через объём и время.

Коэн позиционирует её как более экологичную криптовалюту, поскольку SSD и HDD потребляют гораздо меньше энергии, чем видеокарты, использующиеся для майнинга биткоина и Ethereum. Разработчик также отмечает, что накопители данных являются более дешёвыми и доступными.