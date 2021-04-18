Курган, , 15:20 — REGNUM В Курганской области к 18 апреля подтверждено ещё 37 случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 39 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 18 апреля выявлено 19 963 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 433 человека, скончались 368 пациентов с COVID-19.