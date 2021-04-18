Магнитогорск, Челябинская область, , 15:14 — REGNUM Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт со своим голкипером Василием Кочешкиным. Об этом 18 апреля сообщил агент игрока Сергей Паремузов, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Паремузова, руководство магнитогорской команды и 37-летний хоккеист смогли договорится о подписании контракта и сторонам нужно только уладить некоторые его детали.

«Василий остается в Магнитогорске», — заявил агент игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Василий Кочешкин провел в составе магнитогорского «Металлурга» 36 матчей регулярного чемпионата и плей-офф и победил в 15 из них.