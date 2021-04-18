Москва, 18 апреля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Решение о продлении эксплуатации Международной космической станции будет приниматься Российской Федерацией после 2024 года исходя из технического состояния станции и планов по развертыванию национальной орбитальной станции. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

В корпорации напомнили, что есть согласованный с партнерами по МКС срок работы станции — до 2024 года. После этого будет приниматься решение — продлевать или не продлевать срок работы станции. Решение будет основано на техническом состоянии модулей станции, которые в массе своей уже выработали свой срок службы. Немаловажным аспектом будут планы по развёртыванию российской орбитальной служебной станции нового поколения.

После того, как решения по этим вопросам будут приняты, начнутся переговоры с партнерами по МКС об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Напомним, что в свете постоянных аварий на МКС, связанных с утечкой воздуха, в научно-технических кругах ходят разговоры о вероятном закрытии станции. Отмечается, что многие элементы МКС уже давно выработали свой срок службы и не подлежат замене. Тем не менее в Роскосмосе считают, что станция пока еще может выполнять свои функции, и списывать ее пока рано.