Москва, , 15:14 — REGNUM В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования», которая предназначена для поражения беспилотников барражирующими боеприпасами. Об этом 18 апреля рассказал главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех») Александр Захаров в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

Как уточнил Захаров, новая система основывается на барражирующем боеприпасе «Ланцет», который разработала компания ZALA Aero.

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — отметил он.

Также главный конструктор ZALA Aero добавил, что боевые беспилотные летательные аппараты противника обладают скоростью около 150 км/ч, и данный боеприпас способен их поражать.

«Мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — пояснил Захаров, указав, что в данный момент ведутся испытания системы, и в ходе них уничтожаются воздушные шары.

Кроме того, он рассказал, что барражирующий боеприпас «Ланцет» может быть запущен не только с наземной пусковой установки, но и во время движения, и даже в море.

Помимо этого, как указал главный конструктор компании, в ходе испытаний было сделано несколько запусков «Ланцета» с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью.

«Все мишени были в дырочках, сто процентов все», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно, что первые испытания ударного российского беспилотника «Сириус» начнутся в 2022 году.