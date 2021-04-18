Токио, , 14:52 — REGNUM В сеть выложили новое видео с демонстрацией игрового процесса Resident Evil Village. Ролик был опубликован 17 апреля на YouTube-канале портала Game Informer.

Разработчики, в частности, показали геймерам, как будут вести себя в мире игры монстры и животные. Они также продемонстрировали элементы окружающей среды, при помощи которых создатели восьмой части Resident Evil будут создавать пугающую атмосферу.

Напомним, релиз игры запланирован на 7 мая 2021 года. Ранее компания Capcom показала поклонникам франшизы вампирскую деревню из Resident Evil Village.

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