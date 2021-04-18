Киев, , 15:02 — REGNUM Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях в стране начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции всех желающих. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает 18 апреля РБК-Украина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По словам чиновника, до конца 2021 года министерство здравоохранения Украины планирует вакцинировать половину взрослого населения страны.

«Как будут поступать новые партии [вакцины], если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех», — сказал он.

Чиновник добавил, что сначала будут вакцинировать население в возрасте старше шестидесяти лет, а затем, когда будут вакцинированы все желающие из данной возрастной группы, начнется вакцинация населения старше восемнадцати лет. Он также отметил, что среди населения старше восемнадцати лет сначала будут вакцинировать лиц с хроническими заболеваниями, а затем уже всех желающих.

«Сначала приоритет 18+ — это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие», — сказал он.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 10,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

Напомним, за сутки на Украине зарегистрировали 10 282 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала вакцинации от коронавируса (стартовала 24 февраля) в стране вакцинировались 449 194 человека. Лишь пять человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию.

Читайте также: Pfizer завезли: на Украине запретили вакцинацию публичных лиц вне очереди