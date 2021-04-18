Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 11 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали 2932 умерших по этой причине. 254 госпитализированных пребывают в тяжёлом состоянии, а 89 находятся на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выздоровели уже 78 373 пациента с коронавирусом. А всего с начала пандемии здесь были обнаружены 84 825 ковид-пациентов.