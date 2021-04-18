Москва, , 14:27 — REGNUM Правительство РФ предлагает предупредить партнёров по Международной космической станции о выходе России из проекта после 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

В сюжете сообщается, что на закрытой части совещания по космической отрасли с участием президента Росси Владимира Путина были представлены планы по созданию новой российский орбитальной станции. Это решение объясняется устареванием МКС, эксплуатирующейся с 1998 года.

«И честно их [зарубежных партнёров] о выходе из МКС с 2025 года», — заявил Борисов.

Представители Роскосмоса в комментарии агентству ТАСС добавили, что согласованный с партнёрами срок работы на МКС истекает в 2024 году. Решение о дальнейшей эксплуатации станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты начали проработку конфигурации новой национальной орбитальной станции.

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