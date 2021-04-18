Москва, , 14:34 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко намеревается провести свой следующий поединок в России осенью нынешнего года. Он рассказал об этом 18 апреля ТАСС.

«Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator — ред.). У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — сказал российский спортсмен.

При этом ранее глава Bellator рассказал, что Федор Емельяненко собирается закончить свою профессиональную карьеру через два поединка.

Отметим, 44-летний Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира в ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, а также четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В его активе на данный момент 39 (30 — досрочно) побед при шести поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся.