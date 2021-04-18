18 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:32 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Канада аннулировала лицензии на экспорт запчастей для беспилотников

Согласно сообщению BBC, глава внешнеполитического ведомства Канады Марк Гарно объявил об аннулировании лицензий на экспорт запчастей для беспилотников в Турцию. Причиной этому послужило использование Азербайджаном турецких беспилотных летательных аппаратов в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Напомним, что правительство Канады приостановило действие лицензий на экспорт военных товаров и технологий в Турцию еще в октябре прошлого года. «Турция и Канада являются членами НАТО и союзниками, однако подобное использование технологий не соответствует внешней политике Канады и заверениям Турции в отношении их конечного использования», — подчеркнул Гарно.

ПСР отказалась от радикалов

Как сообщает Ahval News со ссылкой на египетский телеканал Al Kahera Wa Al Nas, министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил: «Мы ценим последние жесты Турции, демонстрирующие ее решимость открыть новую страницу в отношениях с Египтом, однако мы предпочитаем словам конкретные действия». Данное заявление было сделано после того, как правительство Турции ограничило трансляцию двух телеканалов организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую Египет признал террористической.

По данным египетского источника, Каир хочет начать обсуждать с Турцией вопросы безопасности, а не политики. Согласно сообщению газеты Asharq Al-Awsat, Каир выдвигает два условия для нормализации отношений с Анкарой: первое — прекратить любые отношения с организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), второе — переговоры должны включать в себя вопросы безопасности, требующие политической воли.

Скандал вокруг инцидента со стулом продолжает набирать обороты

Согласно сообщению турецкой редакции Deutsche Welle, европейские женские ассоциации отреагировали на скандальный инцидент со стулом в Анкаре петицией с требованием отставки главы Европейского совета Шарля Мишеля. Скандал вокруг протокольного инцидента со стульями на встрече двух высших должностных лиц Европейского союза — Мишеля и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре прокатился эхом по всей Европе. Как сообщает источник, на встрече с главой Европейского совета фон дер Ляйен заявила, что впредь не допустит подобных инцидентов.

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Авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено

Как передает Haberrus, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в последней. По ее словам, исключением станут два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва, а также рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия в строительстве атомной электростанции Аккую.

По данным некоторых российских СМИ, одной из причин приостановления авиасообщения с Турцией является инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать «необходимую поддержку» Украине, с которой у России довольно напряженные отношения. Российские эксперты полагают, что через туризм Москва хочет «откорректировать» политику Анкары в отношении Украины.

Визит премьер-министра Ливии в Анкару

Согласно сообщению NTV, в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейба. После встречи лидеры двух стран провели пресс-конференцию. «Мы подтвердили свое стремление к дальнейшему укреплению солидарности и сотрудничества. Мы, как два дружественных и братских народа, веками объединяли наши судьбы, чтобы выжить. Сохранение территориальной целостности Ливии и благополучия ливийского народа — наша общая цель. Мы окажем всестороннюю поддержку. В то время как мы были на стороне законного правительства, другие отстаивали интересы путчистов. Продолжали вооружать Ливийскую национальную армию Хафтара. Наша поддержка предотвратила массовые убийства в Ливии и обеспечила прекращение огня. Поддержка Турции открыла путь к Берлинской конференции. Нашим приоритетом является распространение легитимной власти Правительства национального единства Ливии на территории всей страны. Мы привыкли, что Средиземное море является акваторией мира и процветания. Сегодня мы еще раз подтвердили нашу решимость в отношении подписанного с Ливией соглашения о морской юрисдикции. Турция окажет необходимую поддержку для восстановления Ливии. Мы достигли консенсуса по некоторым вопросам, в рамках которых частный сектор Турции внесет свой вклад в ускорение процесса восстановления Ливии. Завтра мы передадим Ливии 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Помимо вакцины, также отправим необходимые лекарства», — заявил Эрдоган. Члены делегации, сопровождавшие Абделя Хамида Дбейба, также встретились со своими турецкими коллегами.

Самолеты в аэропорту Антальи. Турция. (сс) Maarten Visser

В Турции суточный прирост числа заразившихся коронавирусом приближается к 60 000

Как сообщает газета Sözcü, Турция опять бьет антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. По последним данным минздрава Турции, за сутки выявлено 59 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «В случае дальнейшего роста числа заболевших мы будем вынуждены ужесточить меры. Нам необходимо стабилизировать ситуацию. Рост числа заразившихся и жертв коронавируса, в особенности в мегаполисах, заставил нас снова ужесточить меры», — заявил Эрдоган. Член центрального совета Турецкой медицинской ассоциации Халис Ерликая отмечает, что истинное число зараженных коронавирусом во много раз превышает официальные данные. По его словам, наибольшее опасение вызывают крупные города. «В настоящее время в Турции насчитывается 500 тысяч зараженных COVID-19», — сказал Ерликая.

Скорая помощь. Турция Dickelbers

В Африне начался захват курдских земель

Согласно сообщению Rudaw, группировка Султана Сулеймана Шаха, находящаяся в подчинении Сирийской национальной армии, спонсируемой Турцией, захватила курдские земли в районе Шие кантона Африн Северной Сирии и начала реализацию «жилищного проекта» по размещению арабов и туркменов. По имеющимся данным, строительство 247 жилых домов на захваченных курдских территориях осуществляет Благотворительный фонд «Ихсан», который ведет активную благотворительную деятельность за пределами Турции, в частности в странах Африки. Район Шие, ранее населенный курдами, полностью перешел под контроль протурецких группировок. После чего в регион были заселены арабы и туркмены. Таким образом, курдское население в регионе сократилось до 55%.

Поразила цель с первого выстрела

Как передает FOX TV, Эрдоган заявил о том, что баллистическая ракета класса «воздух-воздух» «Боздоган» поразила цель с первого выстрела. «Ракета «Боздоган», разработанная нашими молодыми техниками и инженерами в рамках проекта «Гёктуг», поразила цель с первого раза. Турция вошла в число стран, освоивших технологии разработки ракет класса «воздух-воздух», — написал в Twitter президент Турции.

Германия сократила продажи военной техники Турции

Согласно сообщению турецкой редакции Deutsche Welle, тенденция сокращения объемов экспорта продукции оборонной промышленности Германии в Турцию, начатая в 2020 году, сохраняется и в этом году. Отвечая на вопрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, министерство экономики и энергетики Германии заявило, что в первые три месяца 2021 года правительство одобрило экспорт военной техники на 978 млн евро. Эти цифры показывают, что по сравнению с тем же периодом прошлого года объем экспорта продукции оборонной промышленности снизился на 16%. Согласно законодательству Германии, объем экспорта продукции немецких оборонных предприятий за границу утверждает правительство.

Курдский повстанец Kurdishstruggle

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Совместная пресс-конференция по итогам переговоров в Анкаре между министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу закончилась словесной перепалкой под прицелом телекамер.

По словам экономического обозревателя газеты Karar Ибрагима Кахведжи, строительство канала «Стамбул», по самым минимальным подсчетам, будет стоить около 60 миллиардов долларов, а с гарантией государственной казны эта сумма может вырасти до 300 миллиардов.

Канал «Стамбул» Giorgi Balakhadze

Pinterest, являющийся одним из провайдеров заграничных социальных сетей, ежедневный охват которого в Турции составляет более миллиона человек, сообщил о снятии запрета на рекламу на сайте после того, как руководство назначило представителя в Турции.

Несмотря на неутешительные прогнозы по коронавирусу в Турции и значительное отставание от темпов вакцинации, Эрдоган объявил об отправке в Ливию 150 тысяч доз вакцины.

Вводятся новые правила для таких мест, как бары, пабы, казино и ночные клубы, где клиенты могут приобрести алкоголь. Отныне для получения разрешения на реализацию алкогольных напитков необходимо одобрение местных органов власти и правоохранительных органов.

ЕСПЧ признал журналиста и писателя Ахмета Алтана, главного редактора газеты Taraf, закрытой после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, невиновным. Кассационный суд Турции также вынес в отношении Ахмета Алтана оправдательный приговор.

Как сообщает Rudaw, было совершено нападение на турецкую военную базу Башик. Стало известно, что в результате нападения ранена 12-летняя девочка.

В соответствии с постановлением минздрава Турции «О гибком графике и вынужденных отпусках», в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом прерван отпуск, а также отложено рассмотрение заявлений об увольнении и выходе на пенсию медицинских работников.