Донецк, , 14:42 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований за сутки подтвердили 90 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 18 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Еще 62 случая инфицирования выявили клинико-эпидемиологически. С начала пандемии в республике выявили 31 405 случаев заражения SARS-CoV-2. 24 291 человек выздоровел, 2400 человек скончались. 4714 пациентов находятся на лечении.

За сутки в ДНР зарегистрировали 60 человек с диагнозом «пневмония», 47 из них госпитализировали в медицинские учреждения. На данный момент на лечении с диагнозом пневмония находятся 1235 пациентов, 554 из них на кислородной поддержке. За сутки число нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на тринадцать человек.