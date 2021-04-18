Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» переиграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного во встрече забитого мяча стал сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, который отличился на 45-й минуте.

При этом на 83-й минуте с поля был удален за грубое нарушение правил хавбек казанцев Денис Макаров, однако данное обстоятельство никак не помогло хозяевам. Также форвард «Урала» Андрей Панюков не смог реализовать назначенный на 83-й минуте за это нарушение пенальти в ворота «Рубина».

Отметим, по итогам матча в активе «Рубина» стало 46 очков, что позволило клубу подняться на четвертое место турнирной таблицы РПЛ. У «Урала» 30 очков и двенадцатая строчка.