Киев, 18 апреля 2021, 14:30 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев поддерживает действия Чехии в отношении российских дипломатов. Данное заявление Кулеба опубликовал 18 апреля в своем микроблоге в Twitter.
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Напомним, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты по его словам подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехииим дали 48 часов. По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.
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