Киев, , 14:30 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев поддерживает действия Чехии в отношении российских дипломатов. Данное заявление Кулеба опубликовал 18 апреля в своем микроблоге в Twitter.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина поддерживает действия Ч ешской Республики в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, приведших к человеческим жертвам. Мы на Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания», — написал он.

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Напомним, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты по его словам подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехииим дали 48 часов. По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

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